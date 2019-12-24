Путин встретился с командующими военными округами и Северным флотом

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин встретился с командующими войсками военных округов и Северным флотом. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

"По завершении расширенной коллегии Министерства обороны РФ президент провел традиционную встречу с командующими войсками военных округов и Северным флотом", - говорится в сообщении.

Путин выступил во вторник на заседании коллегии Минобороны РФ. Он подвел итоги развития Вооруженных сил страны в уходящем году и поставил задачи на перспективу, в том числе на 2020 год.