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Путин встретился с командующими военными округами и Северным флотом

Встреча состоялась после заседания коллегии Минобороны РФ

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин встретился с командующими войсками военных округов и Северным флотом. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

"По завершении расширенной коллегии Министерства обороны РФ президент провел традиционную встречу с командующими войсками военных округов и Северным флотом", - говорится в сообщении.

Путин выступил во вторник на заседании коллегии Минобороны РФ. Он подвел итоги развития Вооруженных сил страны в уходящем году и поставил задачи на перспективу, в том числе на 2020 год.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссия
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