{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

Путин призвал предприятия ОПК перестать "сидеть на оборонзаказе"

По мнению президента РФ, нужно думать о диверсификации производства
Описание
© Михаил Метцель/ТАСС

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Уровень диверсификации в оборонно-промышленном комплексе (ОПК) России пока недостаточен, предприятия продолжают сидеть на оборонзаказе. Такое мнение высказал во вторник президент РФ Владимир Путин на встрече с руководством Совета Федерации и Госдумы.

На эту тему
"Гособоронзаказ сократится — что делать будете?" Как "оборонка" превращается в "гражданку"

"Трудно им от этого патернализма отделаться, сидят на оборонзаказе и все, а нужно об этом (о диверсификации производства - прим. ТАСС), конечно, думать", - сказал Путин.

Он согласился с мнением спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко о низких темпах конверсии в сфере ОПК. "Что делается недостаточно - это правда. Пока еще оборонный заказ большой, у нас ведь как обычно: пока гром не грянет, мужик не перекрестится", - сказал Путин, отметив, что он "сто раз уже" говорил об этом и "какие-то подвижки есть", но их недостаточно.

Он не согласился при этом, что на федеральном уровне за тему диверсификации в ОПК якобы никто не отвечает, пояснив, что этим занимаются Минпромторг и профильный вице-премьер.

Говоря о вопросах поддержки промышленности, Путин отметил, что предприятия к этому готовы, но нужно и рынок расчистить. "Условно говоря, производят современную медицинскую технику - продать сложно внутри страны. [Закупщики] уже висят на зарубежных заказах, привыкли к этому", - сказал Путин. Он отметил, что "здесь есть и проблемы, связанные с ВТО", так как РФ должна действовать в соответствии с принятыми на себя во Всемирной торговой организации обязательствами. Президент добавил, что в рамках госзаказа есть преференции для отечественных производителей, "но надо продвигать это более активно".

Путин коснулся также вопроса подготовки профессиональных кадров, отметив, что это чрезвычайно важная задача. "Безусловно, Валентина Ивановна [Матвиенко] права, на правительственном уровне нам нужно на этом больше сосредоточить внимания", - сказал президент. Он подчеркнул, что наличие лицеев и других учреждений профессионального образования на уровне регионов и муниципалитетов недостаточно, "нужны какие-то организаторские структуры и на федеральном уровне".

Теги
Путин, Владимир ВладимировичМатвиенко, Валентина ИвановнаРоссия
Реклама на ТАСС
Мнение
Лазерное копье. Какие задачи у "Пересвета"
Дмитрий Литовкин — о том, что известно о первом в мире боевом лазере, поставленном на вооружение
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС