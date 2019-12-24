В Минобороны заявили, что С-300 справилась с гиперзвуковыми целями в ходе эксперимента

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Зенитная ракетная система С-300 смогла уничтожить гиперзвуковые цели в ходе эксперимента. Об этом сообщил в среду начальник войсковой противовоздушной обороны Вооруженных сил РФ генерал-лейтенант Александр Леонов в интервью газете "Красная звезда".

"Важное значение имеет прикрытие группировок войск и объектов тыла от ударов гиперзвукового оружия и сложных баллистических целей противника", - отметил он.

"Проведенные военно-технические эксперименты подтвердили возможности системы С-300В4 по борьбе с этими типами целей", - сказал Леонов.