РФ разрабатывает комплексы ПВО на новых принципах поражения целей

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Россия разрабатывает комплексы противовоздушной обороны на новых физических принципах. Об этом сообщил в среду начальник войсковой противовоздушной обороны Вооруженных сил РФ генерал-лейтенант Александр Леонов.

"В дальнейшей перспективе войска ПВО планируется оснащать комплексами на новых физических принципах, разработка которых проводится уже в настоящее время", - сказал Леонов в интервью газете "Красная звезда".

Оружием на новых физических принципах принято называть вооружение, в основе действия которого лежат ранее не использовавшиеся в создании оружия физические принципы - лазер, СВЧ-излучение, электромагнитное излучение и так далее.