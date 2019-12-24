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РФ разрабатывает комплексы ПВО на новых принципах поражения целей

В основе действия такого оружия лежат ранее не использовавшиеся физические принципы, такие как лазер, СВЧ-излучение и электромагнитное излучение

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Россия разрабатывает комплексы противовоздушной обороны на новых физических принципах. Об этом сообщил в среду начальник войсковой противовоздушной обороны Вооруженных сил РФ генерал-лейтенант Александр Леонов.

"В дальнейшей перспективе войска ПВО планируется оснащать комплексами на новых физических принципах, разработка которых проводится уже в настоящее время", - сказал Леонов в интервью газете "Красная звезда".

Оружием на новых физических принципах принято называть вооружение, в основе действия которого лежат ранее не использовавшиеся в создании оружия физические принципы - лазер, СВЧ-излучение, электромагнитное излучение и так далее.

Теги
Россия
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