В Минобороны подтвердили успешные испытания комплекса ПВО "Гибка-С"

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Минобороны РФ подтвердило успешные испытания комплекса противовоздушной обороны (ПВО) сухопутных войск "Гибка-С". Об этом сообщил начальник войсковой противовоздушной обороны Вооруженных сил РФ генерал-лейтенант Александр Леонов в интервью газете "Красная звезда".

"В текущем месяце успешно завершены государственные испытания образцов вооружения, разработанных в рамках ОКР "Гибка-С", - сказал он.

По словам Леонова, опытные образцы машины разведки и управления командира взвода и боевой машины отделения стрелков зенитчиков с размещением на последней установки для ПЗРК в ходе испытаний подтвердили заданные тактико-технические характеристики.

Ранее в пресс-службе Военно-промышленной компании ТАСС сообщили, что Россия завершила государственные испытания новейшего комплекса ПВО сухопутных войск "Гибка-С" на шасси бронеавтомобиля "Тигр".