{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Минобороны подтвердили успешные испытания комплекса ПВО "Гибка-С"

Ранее сообщалось, что Россия завершила государственные испытания этого комплекса на шасси бронеавтомобиля "Тигр"

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Минобороны РФ подтвердило успешные испытания комплекса противовоздушной обороны (ПВО) сухопутных войск "Гибка-С". Об этом сообщил начальник войсковой противовоздушной обороны Вооруженных сил РФ генерал-лейтенант Александр Леонов в интервью газете "Красная звезда".

"В текущем месяце успешно завершены государственные испытания образцов вооружения, разработанных в рамках ОКР "Гибка-С", - сказал он.

По словам Леонова, опытные образцы машины разведки и управления командира взвода и боевой машины отделения стрелков зенитчиков с размещением на последней установки для ПЗРК в ходе испытаний подтвердили заданные тактико-технические характеристики.

Ранее в пресс-службе Военно-промышленной компании ТАСС сообщили, что Россия завершила государственные испытания новейшего комплекса ПВО сухопутных войск "Гибка-С" на шасси бронеавтомобиля "Тигр".

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
РФ разрабатывает комплексы ПВО на новых принципах поражения целей
В основе действия такого оружия лежат ранее не использовавшиеся физические принципы, такие как лазер, СВЧ-излучение и электромагнитное излучение
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС