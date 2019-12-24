Мишенный комплекс "Адъютант" завершит госиспытания в 2020 году

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Государственные испытания универсального мишенно-тренировочного комплекса "Адъютант" завершатся во втором квартале 2020 года. Об этом сообщил начальник войсковой противовоздушной обороны Вооруженных сил РФ генерал-лейтенант Александр Леонов в интервью газете "Красная звезда".

"Завершение государственных испытаний универсального мишенно-тренировочного комплекса планируется во втором квартале 2020 года", - сказал Леонов.

По его словам, мишенный комплекс "Адъютант" ценен тем, что на одном шасси размещены все необходимые для работы элементы и мишени многоразового применения, имитирующие современные средства воздушного нападения, в том числе крылатые ракеты, самолеты и вертолеты.

Генерал рассказал, что еще до принятия на снабжение этот комплекс обеспечил проведение государственных испытаний С-300В4 (стрельба по низколетящей цели), облеты ЗРК "Бук-МЗ", испытательные боевые стрельбы зенитно-артиллерийского комплекса "Деривация-ПВО".

Леонов пояснил, что в настоящее время при проведении тактических учений с боевой стрельбой с соединениями и воинскими частями войсковой противовоздушной обороны используются мишени, в основном разработанные на основе зенитных управляемых ракет, что не позволяет достоверно имитировать все классы современных и перспективных воздушных целей.