Первую серийную подлодку проекта "Ясень-М" "Новосибирск" спустили на воду в Северодвинске

СЕВЕРОДВИНСК /Архангельская область/, 25 декабря. /ТАСС/. Первая серийная атомная подводная лодка проекта 885М "Ясень-М" "Новосибирск" в среду выведена из эллинга оборонной верфи "Севмаш" и спущена на воду в Северодвинске.

Команду на вывод дал и.о. директора предприятия Сергей Воронько, после чего церемониальную бутылку шампанского о борт корабля разбил его командир капитан второго ранга Максим Шпирко.

"Очень приятно, что юбилейный для предприятия год мы заканчиваем таким значимым событием, как вывод из эллинга подлодки "Новосибирск", - сказал на церемонии Воронько.

21 декабря "Севмаш" отметил свое 80-летие.

Сейчас в составе ВМФ находится атомная подводная лодка проекта 885 "Ясень" - "Северодвинск". Головная субмарину проекта 885М "Ясень-М" "Казань" проходит испытания. Ее передача флоту ожидается в 2020 году.

В настоящее время на "Севмаше" (входит в Объединенную судостроительную корпорацию) в разных стадиях строительства находятся шесть подлодок проекта 885М. В 2019 году подписан контракт на строительство еще двух субмарин этого проекта.