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Умер президент Академии военных наук Махмут Гареев

Ему было 96 лет
Махмут Гареев Михаил Климентьев/ТАСС
Описание
Махмут Гареев
© Михаил Климентьев/ТАСС

КАЗАНЬ, 25 декабря. /ТАСС/. Генерал армии в отставке Махмут Гареев, занимавший в последние годы пост президента Академии военных наук, умер на 97-м году жизни. Об этом в среду сообщила пресс-служба полномочного представительства Татарстана в РФ.

"Сегодня утром скоропостижно ушел из жизни выдающийся советский и российский военачальник, президент Академии военных наук, доктор военных и исторических наук, ветеран Великой Отечественной войны Махмут Ахметович Гареев. Ему было 96 лет. Печальную новость полпредству Татарстана сообщила семья Махмута Гареева", - говорится в сообщении на сайте полпредства.

Гареев родился 23 июля 1923 года в Челябинске. В 1941 году окончил Ташкентское пехотное училище. Прослужил в Советской Армии более 50 лет. Участник Великой Отечественной войны, сражался в составе Западного, 3-м Белорусского и 1-м Дальневосточного фронтов, несколько раз был ранен и контужен.

В послевоенные годы окончил с отличием и золотой медалью Военную академию имени М. В. Фрунзе (1950 год) и Военную академию Генштаба Вооруженных Сил СССР (1959 год). Находился на различных командных и штабных должностях в Дальневосточном, Белорусском и Уральском военных округах. В 1970-1971 годах был начальником штаба главного военного советника в Египте, в 1989-1990 годах - военным советником президента, верховного главнокомандующего ВС Афганистана.

До настоящего времени являлся президентом Академии военных наук (с 1995 года).

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