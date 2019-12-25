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Шойгу сообщил о преодолении критической ситуации в сфере подготовки офицеров

Учеба для курсантов была сокращена на год, констатировал министр обороны России

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Система подготовки офицерского состава в настоящее время полностью восстановлена в России. Об этом заявил в среду на заседании общественного совета при Минобороны РФ глава ведомства Сергей Шойгу.

"После сокращения ситуация была критической, особенно это касалось летного состава и авиационных техников. Мы были вынуждены сделать ускоренный выпуск, учеба для курсантов была сокращена на год. Также продлили предельный срок службы офицерам на пять-десять лет. За счет этого удалось укомплектовать офицерские должности на 95%. Теперь переходим на плановую подготовку офицеров", - сказал он.

Министр добавил, что в настоящее время в армии полностью восстановлена подготовка офицеров в необходимом объеме как выпускников военных училищ, так и военных академий.

Теги
Шойгу, Сергей КужугетовичРоссия
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