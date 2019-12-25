{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Минобороны России создаст систему из 155 госпиталей до 2025 года

Строятся современные медицинские учреждения, отметил глава ведомства Сергей Шойгу

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Министерство обороны РФ до 2025 года завершит создание системы из 155 военных госпиталей, включая медицинские учреждения в удаленных регионах. Об этом в среду на заседании общественного совета при Минобороны сообщил глава ведомства Сергей Шойгу.

"Нам осталось построить 22 госпиталя из 155. Строятся современные медицинские учреждения. Некоторые из них будут построены в регионах, где только военные врачи могут оказать квалифицированную медицинскую помощь", - сказал он.

Министр обороны добавил, что военные госпитали будут ориентированы на военнослужащих, членов их семей и военных пенсионеров.

Теги
Шойгу, Сергей КужугетовичРоссия
Реклама на ТАСС
Подготовка к 75-летию Победы
Минобороны России запустит ко Дню Победы шесть агитпоездов
Один из них, возможно, будет добираться до Калининграда на пароме
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС