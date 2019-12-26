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Кризис в Сирии

Военная полиция РФ заняла опорный пункт под Раккой, оставленный американцами

Речь идет об опорном пункте в поселке Телль-Самин

РАККА /Сирия/, 26 декабря. /ТАСС/. Российские военные полицейские заняли оставленный американскими военными опорный пункт в поселке Телль-Самин - стратегическом районе на перекрестке дорог, которые связывают город Ракку, центр одноименной провинции, с центральной частью Сирии, ее северными районами и городами в пойме реки Евфрат.

"К исходу дня подразделение будет размещено и, можно сказать, уже с сегодняшнего дня будем осуществлять патрулирование и [решать] задачи по обеспечению безопасности мирных жителей", - рассказал журналистам офицер военной полиции Арман Мамбетов после поднятия российского флага над пунктом.

Телль-Самин находится в 26 км от Ракки, бывшей столицы террористической организации "Исламское государство" (ИГ; запрещена в РФ). Пункт расположился в здании бывшей школы, еще несколько дней назад его занимали военные США. При этом, как неоднократно заявляли сирийские власти, пока пункт был американским, боевикам удавалось провозить по указанным выше дорогам оружие и боеприпасы.

Весной 2013 года город Ракка был захвачен террористами ИГ. Спасаясь от них, в другие сирийские провинции и за границу из города бежало не менее 250 тыс. человек, в 2014 году Ракка была провозглашена столицей "Исламского государства". С осени 2017 года началась операция возглавляемой США международной коалиции по освобождению Ракки. В ходе нее жилой фонд города был разрушен на 80%, многие заводы в том числе элеватор (до войны в Ракке выращивали треть всей сирийской пшеницы) также сейчас представляют собой развалины.

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