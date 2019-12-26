{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Источник: затонувший с подлодкой в Севастополе док поднимут в течение полугода

По словам собеседника ТАСС, один из научно-исследовательских институтов ВМФ делает план судоподъема

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. До шести месяцев уйдет на работы по подъему затонувшего в Севастополе плавучего дока ПД-16 91-го судоремонтного завода (СРЗ) Черноморского флота. Об этом ТАСС сообщил источник в силовых структурах Крыма.

"В настоящее время один из научно-исследовательских институтов ВМФ делает план судоподъема. Практические работы могут занять до шести месяцев", - сказал собеседник агентства.

15 декабря в Южной бухте Севастополя затонул ПД-16 со списанной подлодкой Черноморского флота Б-380. После инцидента подлодка Б-380 поднялась на поверхность и позднее была отбуксирована в безопасное место.

Док ПД-16 эксплуатируется со времен Великой Отечественной войны. Во время ЧП экипаж дока боролся за его живучесть до тех пор, пока судно не получило сильный крен.

Теги
РоссияСевастополь
Реклама на ТАСС
Путин внес в Госдуму протокол об использовании беспилотников на военной базе РФ в Киргизии
Документ, в частности, устранит несоответствия между российским и киргизским законодательством в отношении использования беспилотных летательных аппаратов
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС