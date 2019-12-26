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Россия подписала 39 соглашений о военном сотрудничестве с рядом стран

Заместитель министра обороны РФ Александр Фомин уточнил, что это государства Ближнего Востока, Африки, Азиатско-Тихоокеанского региона и Латинской Америки

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Россия заключила 39 соглашений о сотрудничестве в военной сфере со странами Ближнего Востока, Африки, Азиатско-Тихоокеанского региона и Латинской Америки. Об этом сообщил заместитель министра обороны РФ Александр Фомин в интервью газете "Красная звезда", опубликованном в пятницу.

Он отвечал на вопрос, привело ли к международной изоляции Министерства обороны РФ замораживание странами НАТО контактов по военной линии пять лет назад.

"Мы значительно расширили взаимодействие с вооруженными силами стран других регионов. За этот период подписаны 39 новых соглашений о военном сотрудничестве с государствами Ближнего Востока, Африки, Азиатско-Тихоокеанского региона и Латинской Америки. Продолжается рост влияния Российской Федерации на международной арене. Укрепление авторитета Вооруженных сил подтверждается увеличением количества визитов в нашу страну глав оборонных ведомств иностранных государств", - сказал генерал-полковник.

На вопрос, выросло ли число стран, готовых развивать военные контакты с Россией, замминистра ответил утвердительно, отметив, что причинами такой положительной динамики является подход Российской Федерации к выстраиванию диалога с партнерами. Он подчеркнул, что РФ не строит взаимодействие с позиции силы, не использует санкции, а нацелена на равноправные взаимоотношения.

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