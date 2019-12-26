Ракета "Рокот" со спутниками стартовала с космодрома Плесецк

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Ракета-носитель "Рокот" с блоком космических аппаратов связи "Гонец-М" и спутником военного назначения стартовала с космодрома Плесецк. Об этом сообщили в пятницу журналистам в пресс-службе Минобороны РФ.

"В пятницу, 27 декабря, в 02:11 мск с пусковой установки № 3 площадки № 133 космодрома Плесецк в Архангельской области боевым расчетом Космических войск ВКС осуществлен пуск ракеты-носителя легкого класса "Рокот" с блоком космических аппаратов связи "Гонец-М" и космическим аппаратом в интересах Минобороны России", - сказали в военном ведомстве.

В Минобороны уточнили, что все предстартовые операции и старт ракеты "Рокот" прошли в штатном режиме. Наземные средства проконтролировали проведение пуска и полет ракеты-носителя.

Как сообщили в ведомстве, разгонный блок "Бриз-КМ" с космическими аппаратами связи "Гонец-М" и военным спутником отделился в расчетное время от стартовавшей с космодрома Плесецк ракеты "Рокот".

"Космическая головная часть ракеты в составе разгонного блока "Бриз-КМ", блока космических аппаратов связи "Гонец-М" и космического аппарата, запущенного в интересах Минобороны России, в расчетное время - 02:17 мск - штатно отделилась от второй ступени ракеты-носителя "Рокот", - сказали в военном ведомстве.

Отмечается, что выведение спутников на расчетные орбиты разгонным блоком "Бриз-КМ" займет несколько часов.

Это второй пуск ракеты "Рокот" с космодрома Плесецк в 2019 году, предыдущий был успешно проведен 30 августа. Кроме того, в этом году боевые расчеты Космических войск ВКС провели с Плесецка еще шесть запусков ракет "Союз-2" легкого и среднего классов.

"Рокот" и "Гонец"

Ракета-носитель легкого класса "Рокот" создана в рамках конверсионной программы на базе межконтинентальной баллистической ракеты РС-18, изготовлена Центром имени М. В. Хруничева. Первый пуск "Рокота" состоялся с космодрома Плесецк 16 мая 2000 года. Всего за этот период с космодрома было проведено 30 пусков, которыми выведено на орбиты около 70 космических аппаратов различного назначения. Сегодняшний стал последним стартом базовой версии ракеты "Рокот". В дальнейшем она будет модернизирована до версии "Рокот-М". Ранее заместитель генерального конструктора КБ "Салют" Михаил Аралкин сообщал, что основным отличием будет замена импортной элементной базы на отечественную, разработки ведутся в инициативном порядке.

"Гонец" - единственная российская низкоорбитальная система подвижной спутниковой связи, предназначена для глобального обмена различными видами информации с подвижными и стационарными объектами, а также организации каналов ретрансляции в различных целях. Так, использование системы позволяет передать координатные данные ГЛОНАСС с подвижного объекта в удаленные центры мониторинга и связи вне зависимости от местоположения абонента.

В новость были внесены изменения (02:39 мск) - добавлены подробности.