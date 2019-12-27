Самые зрелищные военные видео 2019 года

ТАСС публикует ролики о новом российском вооружении и технике, которые набрали наибольшее количество просмотров и стали популярны на официальных каналах информагентства и Минобороны в YouTube

Полеты тяжелого беспилотника "Охотник", перехват истребителем Су-27 американского бомбардировщика В-52Н и сближение над Балтикой истребителя НАТО с самолетом министра обороны РФ, а также испытания танка Т-90М стали самыми популярными и зрелищными военными видео, опубликованными в этом году на официальном аккаунте Минобороны России и ТАСС в YouTube.

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Наибольший интерес пользователей также вызвали ролики с истребителем пятого поколения Су-57, кадры полигонных испытаний подводного беспилотника "Посейдон" и боевых стрельб из тяжелых огнеметных систем ТОС-1А "Солнцепек". Среди опубликованных информационным агентством видео были по-настоящему впечатляющие кадры — воздушная съемка атомной подводной лодки "Князь Владимир" проекта "Борей-А" в Белом море. Кроме этого, традиционно (уже третий год подряд) пользователей интересовало видео испытаний новой противоракеты системы ПРО Воздушно-космических сил РФ. Охота за "Охотником" Безусловно, ролики про экспериментальный разведывательно-ударный беспилотный комплекс большой дальности "Охотник" стали самыми рейтинговыми, потому что публиковались военными впервые. Причем популярными они становились буквально спустя несколько часов после публикации. Так, общее количество просмотров первого видео (кадры первого полета) дошло до полутора миллионов.

' Минобороны России'

Сначала журналисты, блогеры и эксперты охотились за его первыми фото, затем — за кадрами видео. Спустя четыре дня после официального сообщения от Минобороны, что "Охотник" впервые поднялся в небо, были опубликованы кадры этого полета. Затем появилось расширенное видео о первых испытаниях, которое также вызвало огромный интерес. Спустя месяц интерес к нему подогрело видео первого совместного полета с истребителем пятого поколения Су-57. Было отработано взаимодействие между беспилотником и Су-57 "по расширению радиолокационного поля истребителя и целеуказанию для применения авиационных средств поражения".

' Минобороны России'

"Охотник", разработанный ОКБ Сухого, выполнен по схеме "летающее крыло" с применением специальных материалов и покрытий, которые делают его практически незаметным для радиолокационных средств обнаружения. Беспилотник оснащен аппаратурой для оптико-электронной, радиотехнической и других видов разведки. Серийные поставки в войска начнутся в 2025 году. Испытания "Охотника" в ударном варианте с различным вооружением пройдут в 2023–2024 годах, а значит, будет еще много зрелищных кадров. Воздушные перехваты Ролики со случаями перехвата и сопровождения военных бортов актуальны уже который год подряд. Так, самым популярным видео ТАСС стали кадры (около 25 секунд), как российские Су-27 отогнали истребитель НАТО от самолета министра обороны РФ Сергея Шойгу над Балтикой.

' ТАСС'

Самолет Шойгу следовал из Калининграда в Москву в сопровождении двух истребителей морской авиации Балтийского флота Су-27. Самолет F-18 попытался приблизиться к борту министра над нейтральными водами Балтики, однако его оттеснили российские летчики, не позволив ему близко подойти к лайнеру.

В 2019 году самолеты НАТО увеличили активность у западных границ России. С начала текущего года число полетов самолетов различных классов вдоль морских и сухопутных границ с Калининградской областью превысило 800 (в 2018-м — 578). По данным пресс-службы Балтфлота, бывают случаи, когда самолеты морской авиации вынуждены по несколько раз в день подниматься на перехват потенциальных нарушителей воздушных границ. На канале Минобороны в YouTube самым просматриваемым было видео перехвата американского бомбардировщика российским истребителем Су-27. Ролик длится всего одну минуту.

' Минобороны России'

Стратегические бомбардировщики В-52Н ВВС США были замечены у государственной границы РФ в районе Черного и Балтийского морей. Для перехвата самолетов в воздух поднимались истребители Су-27 из состава дежурных сил ПВО. Нарушений государственной границы РФ зафиксировано не было. Полеты выполнялись в строгом соответствии с Международными правилами использования воздушного пространства. "Прорыв" стал прорывом Это видео действительно можно назвать прорывом — танк Т-90М в действии. Оно было эксклюзивно предоставлено ТАСС пресс-службой корпорации "Уралвагонзавод" (входит в госкорпорацию "Ростех") и буквально за пару дней стало одним из самых популярных. Среди всех военных видео, опубликованных информагентством в этом году, этот 30-секундрый ролик по количеству просмотров на втором месте.

' ТАСС/пресс-служба "Уралвагонзавода"'

На видео новейший российский танк Т-90М ("Прорыв") на большой скорости проносится по грунтовой дороге, затем производит выстрел с ходу (и снаряд точно попадает в цель) и демонстрирует работу наводчика-оператора внутри боевой машины. Именно эта модернизированная машина в скором времени поступит на вооружение нашей армии. Контракт на поставку был подписан на форуме "Армия-2017". "Борей" с воздуха И наконец, кадры, которые, безусловно, не могли остаться незамеченными, — ТАСС впервые опубликовал воздушную съемку атомной подводной лодки "Князь Владимир" проекта "Борей-А".

' Сергей Бобылев/Роман Азанов/ТАСС'

Ролик был приурочен к 80-летию крупнейшего российского судостроительного комплекса "Севмаш" и буквально за несколько дней после публикации собрал большое количество просмотров.

Видео было сделано журналистами агентства во время посещения предприятия летом этого года. В ролике впервые демонстрируются кадры воздушной съемки построенного на заводе новейшего стратегического ракетоносца четвертого поколения проекта 955А "Князь Владимир". Корабль завершил все госиспытания и готовится войти в боевой состав ВМФ России. Также на видео была запечатлена огромная территория "Севмаша", жилые кварталы Северодвинска и заход в акваторию Беломорской военно-морской базы Северного флота самого большого в мире тяжелого атомного ракетного подводного крейсера стратегического назначения "Дмитрий Донской" проекта 941 "Акула". "Посейдон", "Солнцепек", Су-57 и противоракета Среди других популярных военных видео, опубликованных информагентством, — кадры полигонных испытаний беспилотного подводного аппарата "Посейдон". На кадрах 30-секундного ролика видно, как силы ВМФ готовят аппарат к запуску, и сам пуск.

' ТАСС/Минобороны РФ'

Другой эксклюзив Минобороны демонстрировал возможности тяжелых огнеметных систем ТОС-1А "Солнцепек". Огнеметчики Южного военного округа применили термобарические снаряды повышенной дальности и мощности во время боевых стрельб в рамках командно-штабных учений на юге страны.

' Минобороны России'

Надо сказать, что интерес к этому "чудо-оружию" российской армии особый. Разработанная в 1970-х годах система является уникальной, не имеющей зарубежных аналогов. Военные эксперты считают "Солнцепек" идеальным для операций в горных районах, а также для атак на подземные бункеры и тоннели противника. Еще одно интересное видео, опубликованное ТАСС, — как шестерка истребителей пятого поколения Су-57 сопровождала "борт номер один" на подлете к Ахтубинску.

' ТАСС/Ruptly'

Эти кадры были сделаны в ходе посещения Владимиром Путиным Государственного летно-испытательного центра им. Чкалова в мае этого года. Там он ознакомился с новейшими и перспективными радиолокационными и зенитными ракетными комплексами. И в завершение — традиционные кадры, которые демонстрируются военными из года в год, но при этом вызывают огромный интерес у пользователей, даже несмотря на то, что ролик длится всего около 30 секунд. Это пуск новой противоракеты системы ПРО, снятый с семи ракурсов.

' Минобороны России'