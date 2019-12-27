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Борисов сообщил о срыве работ по развитию российской военной спутниковой группировки

Специальной комиссии предстоит выявить все проблемные вопросы и найти пути их решения, отметил вице-премьер

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Президенту Владимиру Путину до 20 января 2020 года доложат о причинах срыва работ по развитию военной спутниковой группировки. Об этом сообщил в пятницу вице-премьер Юрий Борисов в интервью телеканалу "Россия 24".

"В декабре на сочинских совещаниях, где мы серьезно обсуждали состояние космической группировки в интересах Министерства обороны, был очень жесткий, серьезный разговор. Даны поручения создать комиссию, она уже работает, и не позднее 20 января доложит президенту о причинах, которые сопровождали срывы этих работ", - сказал Борисов.

По его словам, комиссии предстоит выявить все проблемные вопросы и найти пути их решения. "Разработать так называемые "догоночные" графики, для того, чтобы войти в ритм и чтобы такие срывы впредь не повторялись", - отметил вице-премьер.

В начале декабря на совещании в Сочи по развитию Вооруженных сил РФ Путин призвал уделить повышенное внимание укреплению орбитальной группировки спутников. Он отметил, что за последние годы состав российской орбитальной группировки космических аппаратов военного и двойного назначения заметно обновился. По его оценке, существенно выросли и возможности космической эшелонной системы предупреждения о ракетном нападении.

Президент добавил, что в этом году было также завершено развертывание на геостационарной орбите космического комплекса высокоскоростной связи полного состава. Путин заверил, что власти стремятся обеспечить по этому направлению серьезный задел на будущее - в оборонных организациях разрабатываются перспективные системы и комплексы, а предприятия промышленности осваивают производство соответствующих космических аппаратов на отечественной элементной базе. Ряд пусков в интересах Минобороны РФ должны выполняться с помощью ракет-носителей "Ангара".

Ранее в пресс-службе Роскосмоса сообщили ТАСС, что госкорпорация собирается запустить ракету-носитель "Ангара", старт которой ранее планировался на декабрь 2019 года, в первом квартале 2020 года. В Роскосмосе подчеркнули, что запланированы все необходимые организационно-технологические мероприятия по доведению цены до рыночной за счет запуска серийного производства этой ракеты в Омске. Планируется, что после выхода на проектную мощность предприятие будет производить в год восемь ракет "Ангара-А5" (включая пилотируемую версию) и две ракеты "Ангара-1.2" легкого класса. Первые испытательные пуски "Ангары-1.2" и тяжелой "Ангары" были выполнены в 2014 году с космодрома Плесецк.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияБорисов, Юрий Иванович
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