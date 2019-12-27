СМИ: Индия сняла с вооружения истребители МиГ-27

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Индийские ВВС официально сняли с вооружения истребители-бомбардировщики МиГ-27 в рамках программы модернизации военной авиации страны. Об этом в пятницу сообщает журнал The Times of India.

Отмечается, что в ходе церемонии прощания пилотажная группа в составе семи таких самолетов совершила последний полет над авиабазой Джодхпур в штате Раджастхан на западе страны.

"Поступив на вооружение в 1981 году, МиГ-27 стал основным индийским истребителем-бомбардировщиком, - цитирует издание заявление индийских ВВС. - Эти самолеты приняли участие во всех крупных операциях ВВС, а также сыграли ключевую роль в Каргильском вооруженном конфликте 1999 года (с Пакистаном - прим. ТАСС)".

20 августа телеканал NDTV сообщил, что ВВС Индии намерены снять с вооружения также истребители МиГ-21, возраст которых превышает 40 лет.

Основу истребительной авиации индийских ВВС сегодня составляют Су-30МКИ, которых собирают в Индии по российской лицензии, а также французские истребители Mirage 2000 и британские истребители-бомбардировщики Jaguar.

МиГ-27 - одноместный сверхзвуковой истребитель-бомбардировщик третьего поколения с крылом изменяемой стреловидности. Разработан в опытном конструкторском бюро завода номер 155 (ОКБ им. А. И. Микояна, ныне в составе АО "РСК "МиГ") в конце 1960-х - начале 1970-х годов коллективом под руководством главного конструктора Григория Седова. Является глубокой модернизацией истребителя МиГ-23. Предназначен для нанесения ударов по подвижным и неподвижным наземным и воздушным целям в светлое время суток.