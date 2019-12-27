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Борисов заявил, что Турция может приобрести дополнительную партию С-400

Ежегодно Россия экспортирует вооружений на сумму около $15 млрд, отметил вице-премьер

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Россия рассчитывает, что Турция приобретет дополнительную партию зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400. Об этом заявил в пятницу вице-премьер Юрий Борисов в интервью телеканалу "Россия-24".

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"Скорее всего, они реализуют свой опцион и продолжат работу с нами. Мы надеемся на это", - сказал он.

"Если говорить об экспорте вооружения, необходимо отметить, что на рынке вооружения всегда присутствовала жесткая конкуренция. Мы занимаем устойчивое второе место по объемам продаж", - подчеркнул вице-премьер.

По оценке Борисова, лидеры продаж - средства противовоздушной обороны, авиация и отдельные образцы сухопутных войск. "Сегодня хорошие перспективы и у судостроителей, потому что появились интересные новинки: малые корветы, патрульные корабли, дизель-электрические подводные лодки. В области радиоэлектронной борьбы у нас хорошие перспективы", - отметил он.

"Если говорить о Турции, то Турция выбрала этот комплекс [С-400], потому что он по своим характеристикам сегодня лучший в мире. И вообще российские средства ПВО на голову выше всех мировых конкурентов. Ситуация в Саудовской Аравии, когда беспилотные средства атаковали нефтеперерабатывающие заводы, это на практике показала. Patriot и другие средства не справились, а постоянные нападки на нашу базу в Хмеймиме отражаются нашими средствами ПВО", - отметил Борисов. По его словам, "Панцирь" прекрасно справляется с этой работой.

"Я думаю, что в этой области наша задача - сохранить это место на внешнем рынке. Что касается экспорта вооружения, сохранить эти позиции и наращивать [его] за счет новинок. Мы имеем устойчивый заказ на $55 млрд в длительной перспективе и ежегодно добиваемся неплохих результатов", - заметил Борисов. Ежегодно Россия экспортирует вооружений на сумму около $15 млрд, добавил он.

Теги
ТурцияРоссияБорисов, Юрий Иванович
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