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Шойгу объявил 31 декабря выходным днем в Вооруженных силах

Рабочий день переносится на 28 декабря
Министр обороны РФ Сергей Шойгу Михаил Метцель/ТАСС
Описание
Министр обороны РФ Сергей Шойгу
© Михаил Метцель/ТАСС

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. 31 декабря этого года будет выходным в Вооруженных силах РФ, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

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"Нами принято решение о переносе рабочего дня 31 декабря на завтрашний день, на субботу, с учетом того, что довольно напряженное окончание года и нам необходим этот день для того, чтобы успешно завершить год. Итак, 31 декабря является выходным во всех вооруженных силах", - сказал министр на селекторном совещании в пятницу.

Начальнику Генерального штаба Вооруженных сил России предписано довести это распоряжение до всех частей и подразделений, а Национальному центру управления обороной РФ проверить его выполнение.

 

Теги
Шойгу, Сергей КужугетовичРоссия
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