Шойгу объявил 31 декабря выходным днем в Вооруженных силах

"Нами принято решение о переносе рабочего дня 31 декабря на завтрашний день, на субботу, с учетом того, что довольно напряженное окончание года и нам необходим этот день для того, чтобы успешно завершить год. Итак, 31 декабря является выходным во всех вооруженных силах", - сказал министр на селекторном совещании в пятницу.

Начальнику Генерального штаба Вооруженных сил России предписано довести это распоряжение до всех частей и подразделений, а Национальному центру управления обороной РФ проверить его выполнение.