Бани из осины установят на подлодках проекта "Борей-А"

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Военные моряки, которые будут служить на подводных лодках проекта 955А "Борей-А", смогут сходить в баню прямо на борту этих кораблей. Об этом сообщил ТАСС начальник мебельного цеха оборонной верфи "Севмаш" (входит в Объединенную судостроительную корпорацию) Виталий Буковский.

О том, как строят "Ясени" и "Бореи" ВМФ России

"К кораблю привыкают и любят как ребенка". О том, как строят "Ясени" и "Бореи" ВМФ России

"Баня для "Борея", рассчитанная на трех-четырех человек, сделана из осины. Если бы она была из хвойных пород, то разрушилась бы быстро, а осина выдерживает большие нагрузки", - сказал Буковский.

В настоящее время в боевом составе ВМФ России находятся три подлодки стратегического назначения проекта 955. Головной корабль проекта 955А "Князь Владимир" прошел госиспытания и в ближайшие дни будет передан ВМФ. На "Севмаше" в разных стадиях строительства находятся еще четыре корабля проекта 955А. Каждая подводная лодка проектов 955 и 955А несет 16 межконтинентальных баллистических ракет "Булава".

По данным "Севмаша", каждый "Борей" состоит из 1 млн 300 тыс. узлов и механизмов, для строительства одной лодки требуется 17 тыс. тонн металла (для сравнения - масса Эйфелевой башни в 1,5 раза меньше), общая протяженность трубопроводов и кабельных трасс - 109 км и 600 км соответственно. Корпус лодки покрыт 10 тысячами резиновых пластин.