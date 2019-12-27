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Бани из осины установят на подлодках проекта "Борей-А"

Разработчики пояснили, что осину выбрали из-за того, что она выдерживает большие нагрузки
АПЛ "Князь Владимир" проекта 995А "Борей-А" Сергей Бобылев/ТАСС
Описание
АПЛ "Князь Владимир" проекта 995А "Борей-А"
© Сергей Бобылев/ТАСС

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Военные моряки, которые будут служить на подводных лодках проекта 955А "Борей-А", смогут сходить в баню прямо на борту этих кораблей. Об этом сообщил ТАСС начальник мебельного цеха оборонной верфи "Севмаш" (входит в Объединенную судостроительную корпорацию) Виталий Буковский.

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"Баня для "Борея", рассчитанная на трех-четырех человек, сделана из осины. Если бы она была из хвойных пород, то разрушилась бы быстро, а осина выдерживает большие нагрузки", - сказал Буковский.

В настоящее время в боевом составе ВМФ России находятся три подлодки стратегического назначения проекта 955. Головной корабль проекта 955А "Князь Владимир" прошел госиспытания и в ближайшие дни будет передан ВМФ. На "Севмаше" в разных стадиях строительства находятся еще четыре корабля проекта 955А. Каждая подводная лодка проектов 955 и 955А несет 16 межконтинентальных баллистических ракет "Булава".

По данным "Севмаша", каждый "Борей" состоит из 1 млн 300 тыс. узлов и механизмов, для строительства одной лодки требуется 17 тыс. тонн металла (для сравнения - масса Эйфелевой башни в 1,5 раза меньше), общая протяженность трубопроводов и кабельных трасс - 109 км и 600 км соответственно. Корпус лодки покрыт 10 тысячами резиновых пластин.

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