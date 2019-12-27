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Очередной спутник связи "Меридиан-М" запустят в январе 2020 года с Плесецка

Принятие стартового комплекса в эксплуатацию в 2020 году позволит проводить до 20 запусков космических аппаратов

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Минобороны запустит очередной спутник "Меридиан-М" с космодрома Плесецк в январе 2020 года. Об этом в пятницу на селекторном совещании в военном ведомстве доложил командующий Космическими войсками генерал-полковник Александр Головко.

"В этом году на космодроме Плесецк завершена модернизация стартового комплекса номер 3. Первый пуск с этого старта проведен 11 декабря текущего года. Успешно осуществлен запуск космического аппарата "Глонасс-М". Очередной запуск космического аппарата "Меридиан-М" запланирован в январе 2020 года", - сообщил Головко.

По его словам, принятие стартового комплекса в эксплуатацию в 2020 году позволит проводить до 20 запусков космических аппаратов ракетами-носителями легкого и среднего класса "Союз-2" с космодрома Плесецк.

В 2017 году "Информационные спутниковые системы" (ИСС) им. М.Ф. Решетнева получили заказ на производство четырех военных спутников "Меридиан-М" (модернизированная версия аппаратов серии "Меридиан"). "Меридиан" - спутники связи второго поколения, они пришли на смену аппаратам "Молния" и "Радуга". Срок активного существования действующих спутников составляет семь лет.

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