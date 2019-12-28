В состав Черноморского флота приняли новый корабль, оснащенный "Калибрами"

СЕВАСТОПОЛЬ, 28 декабря. /ТАСС/. Малый ракетный корабль (МРК) "Ингушетия" приняли в состав Черноморского флота (ЧФ) в субботу, передает корреспондент ТАСС.

На корабле торжественно подняли Андреевский флаг. Церемония прошла под руководством командующего ЧФ Игоря Осипова, на ней также присутствовали замминистра обороны РФ Юнус-Бек Евкуров, представители Севастополя и Республики Ингушетии, а также завода-изготовителя.

Всего за 2019 год в состав ЧФ были приняты шесть кораблей и катеров, еще 16 кораблей и судов, как ожидается, флот получит в 2020 году. В результате доля современных боевых кораблей и судов обеспечения в его составе флота до 70%.

МРК "Ингушетия" построен для Черноморского флота и является восьмым кораблем модернизированной серии проекта 21631 "Буян-М". Он был спущен на воду в июне и сейчас успешно проходит испытания.

Корабли данного проекта вооружены современными образцами артиллерийского, ракетного, противодиверсионного, зенитного и радиотехнического вооружения, в том числе высокоточным универсальным ракетным комплексом "Калибр-НК", предназначенным для поражения морских и береговых целей. Назначение кораблей проекта "Буян-М" - охрана и защита экономической зоны государства.