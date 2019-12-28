Корабль противоминной обороны "Владимир Емельянов" пополнил состав ВМФ России

КАЛИНИНГРАД, 28 декабря. /ТАСС/. Новый корабль противоминной обороны "Владимир Емельянов" проекта 12700 принят в состав Военно-морского флота России. Торжественная церемония первого подъема флага на морском тральщике прошла в субботу в Балтийске - главной базе Балтийского флота (БФ) в Калининградской области, сообщил ТАСС начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы ЗВО по БФ Роман Мартов.

"Владимир Емельянов", построенный на Средне-Невском судостроительном заводе, пополнил минно-тральные силы ВМФ России в рамках плана по их активному переоснащению", - сказал он, отметив, что корабль войдет в состав Черноморского флота.

Торжественный ритуал первого подъема Военно-морского флага РФ состоялся в Балтийске у памятника основателю Российского флота Петру I, у причала напротив которого ошвартовался морской тральщик "Владимир Емельянов". В церемонии приняли участие представители командования Балтийского и Черноморского флотов, судостроительного предприятия, военнослужащие.

"Владимир Емельянов" успешно завершил комплекс государственных испытаний на Балтике, в обеспечении которых участвовали суда и корабли Балтийского флота. В их числе головной корабль противоминной обороны нового поколения проекта 12700 "Александр Обухов", который находится в составе Балтийского флота с 2017 года. Многие элементы программы госиспытаний "Владимир Емельянов" отрабатывал в море во взаимодействии с "Александром Обуховым", отметил Мартов.

Корабли проекта 12700 разработки конструкторского бюро "Алмаз" предназначены для борьбы с морскими минами, в том числе и с так называемыми умными морскими минами, которые они способны обнаруживать как в воде, так и в морском грунте. В ближнесрочной перспективе для ВМФ будет построена серия из нескольких десятков кораблей противоминной обороны этого проекта.

Корабли проекта 12700 имеют самый большой в мире корпус из монолитного стеклопластика, сформированный методом вакуумной инфузии и обеспечивающий его более высокую прочность в сравнении со стальными корпусами, большую живучесть корабля при поиске мин. Водоизмещение корабля составляет 890 т, длина - 61 м, ширина -10 м, скорость хода при полном водоизмещении 16,5 узлов, экипаж свыше 40 человек. Корабль обладает высокой маневренностью за счет применения эффективного комплекса различных подруливающих устройств.