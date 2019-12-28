Поставки стратегических бомбардировщиков Ту-160М начнутся в 2021 году

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Поставки в войска модернизированных стратегических бомбардировщиковТу-160М начнутся в 2021 году. Об этом сообщил в субботу заместитель министра обороны РФ Алексей Криворучко.

"В рамках действующего контракта продолжается изготовление самолетов Ту-160М с нарастающими поставками начиная с 2021 года", - сказал он в интервью газете "Красная Звезда".

Говоря о работе по перспективному авиационному комплексу дальней авиации (ПАКДА), Криворучко сообщил, что все работы по нему укладываются в заданные сроки. На сегодняшний день утвержден эскизный проект будущего самолета. Сейчас в ПАО "Туполев" ведется разработка рабочей конструкторской документации, а также начато создание деталей и составных частей для опытных образцов самолета.