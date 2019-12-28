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Новая техника ВС РФ

Поставки стратегических бомбардировщиков Ту-160М начнутся в 2021 году

Замминистра обороны Алексей Криворучко также рассказал, что все работы по перспективному авиационному комплексу дальней авиации укладываются в заданные сроки

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Поставки в войска модернизированных стратегических бомбардировщиковТу-160М начнутся в 2021 году. Об этом сообщил в субботу заместитель министра обороны РФ Алексей Криворучко.

"В рамках действующего контракта продолжается изготовление самолетов Ту-160М с нарастающими поставками начиная с 2021 года", - сказал он в интервью газете "Красная Звезда".

Говоря о работе по перспективному авиационному комплексу дальней авиации (ПАКДА), Криворучко сообщил, что все работы по нему укладываются в заданные сроки. На сегодняшний день утвержден эскизный проект будущего самолета. Сейчас в ПАО "Туполев" ведется разработка рабочей конструкторской документации, а также начато создание деталей и составных частей для опытных образцов самолета.

Теги
РоссияНовая техника ВС РФКриворучко, Алексей Юрьевич
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