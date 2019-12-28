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Новая техника ВС РФ

Минобороны заключит в 2020 году контракты на строительство подлодок "Борей-А" и "Ясень-М"

Замглавы ведомства Алексей Криворучко сообщил, что также запланированы государственные контракты на строительство двух фрегатов проекта 22350 и двух универсальных десантных кораблей

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Министерство обороны России планирует в 2020 году заключить контракты на строительство двух подводных лодок проекта "Борей-А", двух подводных лодок проекта "Ясень-М", двух фрегатов проекта 22350, двух универсальных десантных кораблей. Об этом сообщил в интервью газете "Красная звезда", опубликованном в субботу, замглавы ведомства Алексей Криворучко.

"В 2020 году в целях расширения океанской зоны в рамках заданий государственного оборонного заказа спланированы к заключению государственные контракты на строительство двух заказов проекта "Борей-А", двух заказов проекта "Ясень-М", двух фрегатов проекта 22350, двух универсальных десантных кораблей", - сообщил он. Криворучко также добавил, что "запланированный комплекс мероприятий положительно скажется и на развитии производственной составляющей".

"Корабелы продолжат наращивать свои компетенции в производстве сложной, высокотехнологичной техники, создавать новые рабочие места, а это прежде всего стабильность и благосостояние рабочих и сотрудников судостроительных предприятий, а также устойчивое и регулярное налогоотчисление в региональные бюджеты", - отметил он.

Теги
РоссияНовая техника ВС РФКриворучко, Алексей Юрьевич
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Замглавы Минобороны Алексей Криворучко сообщил, что начиная с 2020 года планируется закупка четырех изделий из состава системы
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