Поставка 74 самолетов Су-57 на вооружение в России будет проходить в два этапа

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Серийная поставка 74 самолетов Су-57 в войска России будет проходить в два этапа. Об этом сообщил в субботу заместитель министра обороны Алексей Криворучко в интервью газете "Красная Звезда".

"Су-57 будет поступать в войска в два этапа. Первые самолеты будут закуплены с двигателями четвертого поколения, поставки которых спланированы до середины 2020 годов. А по завершении мероприятий по его испытанию с двигателем на втором этапе уже начнутся поставки с силовыми установками пятого поколения, имеющими повышенную топливную эффективность и меньшую стоимость жизненного цикла", - уточнил Криворучко.

Новейший истребитель пятого поколения Су-57 предназначен для уничтожения всех видов воздушных, наземных и надводных целей. Самолет имеет сверхзвуковую крейсерскую скорость полета, внутрифюзеляжное вооружение, радиопоглощающее покрытие (технология "стелс"), а также новейший комплекс бортового оборудования.