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Новая техника ВС РФ

Разработка лазера для уничтожения беспилотников завершится в 2020 году

По словам замминистра обороны РФ Алексея Криворучко, комплекс будет иметь модульный принцип построения основных систем, что позволит в перспективе проводить поэтапное наращивание мощности

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Опытно-конструкторские работы (ОКР) по созданию лазерного комплекса, который сможет уничтожать легкозащищенные надводные цели и беспилотные летательные аппараты (БПЛА), завершаются в 2020 году. Об этом сообщил замминистра обороны РФ Алексей Криворучко в интервью "Красной звезде", опубликованном в субботу.

"В следующем году мы планируем завершить ОКР по созданию лазерного комплекса тактического назначения для уничтожения БПЛА и вывода из строя легкозащищенных надводных целей в интересах решения задач Сухопутных войск, ВКС и ВМФ", - сообщил Криворучко.

По словам замминистра, комплекс будет иметь модульный принцип построения основных систем. Это позволит в перспективе проводить поэтапное наращивание мощности и номенклатуры поражаемых целей, отметил Криворучко.

С 1 декабря в пяти ракетных дивизиях РВСН на боевое дежурство поставлены лазерные установки "Пересвет". Об этом сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу на итоговой коллегии военного ведомства с участием президента РФ Владимира Путина.

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РоссияНовая техника ВС РФ
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