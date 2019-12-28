Разработка лазера для уничтожения беспилотников завершится в 2020 году

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Опытно-конструкторские работы (ОКР) по созданию лазерного комплекса, который сможет уничтожать легкозащищенные надводные цели и беспилотные летательные аппараты (БПЛА), завершаются в 2020 году. Об этом сообщил замминистра обороны РФ Алексей Криворучко в интервью "Красной звезде", опубликованном в субботу.

"В следующем году мы планируем завершить ОКР по созданию лазерного комплекса тактического назначения для уничтожения БПЛА и вывода из строя легкозащищенных надводных целей в интересах решения задач Сухопутных войск, ВКС и ВМФ", - сообщил Криворучко.

По словам замминистра, комплекс будет иметь модульный принцип построения основных систем. Это позволит в перспективе проводить поэтапное наращивание мощности и номенклатуры поражаемых целей, отметил Криворучко.

С 1 декабря в пяти ракетных дивизиях РВСН на боевое дежурство поставлены лазерные установки "Пересвет". Об этом сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу на итоговой коллегии военного ведомства с участием президента РФ Владимира Путина.