В Минобороны назвали сроки серийных поставок системы С-500

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Предварительные испытания зенитной ракетной системы С-500 начнутся в 2020 году, а начало серийных поставок запланировано на 2025 год. Об этом сообщил в субботу заместитель министра обороны РФ Алексей Криворучко в интервью газете "Красная Звезда" .

"В следующем году планируется начало предварительных испытаний зенитной ракетной системы С-500, первый серийный образец которой запланирован к поставке в 2025 году", - отметил замминистра.

В конце апреля министр промышленности и торговли России Денис Мантуров сообщил, что работка системы С-500 находится на завершающей стадии. Ранее глава Минобороны РФ Сергей Шойгу сообщал, что поставки этой системы в войска начнутся в 2020 году. Подготовка специалистов для работы на ней ведется с 2017 года на базе Военной академии ВКО в Твери.