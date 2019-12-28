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Новая техника ВС РФ

В Минобороны назвали сроки серийных поставок системы С-500

В ведомстве сообщили, что поставки начнутся в 2025 году

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Предварительные испытания зенитной ракетной системы С-500 начнутся в 2020 году, а начало серийных поставок запланировано на 2025 год. Об этом сообщил в субботу заместитель министра обороны РФ Алексей Криворучко в интервью газете "Красная Звезда".

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"В следующем году планируется начало предварительных испытаний зенитной ракетной системы С-500, первый серийный образец которой запланирован к поставке в 2025 году", - отметил замминистра.

В конце апреля министр промышленности и торговли России Денис Мантуров сообщил, что работка системы С-500 находится на завершающей стадии. Ранее глава Минобороны РФ Сергей Шойгу сообщал, что поставки этой системы в войска начнутся в 2020 году. Подготовка специалистов для работы на ней ведется с 2017 года на базе Военной академии ВКО в Твери.

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Замглавы Минобороны Алексей Криворучко сообщил, что начиная с 2020 года планируется закупка четырех изделий из состава системы
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