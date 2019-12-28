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Новая техника ВС РФ

ВКС России получат систему для проведения сетецентрических операций

Замглавы Минобороны Алексей Криворучко сообщил, что начиная с 2020 года планируется закупка четырех изделий из состава системы

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Минобороны РФ провело эксперимент с использованием автоматизированной системы управления тактического звена, начиная с 2020 года планируется закупка четырех изделий из состава этой системы. Об этом сообщил в интервью газете "Красная звезда", опубликованном в субботу, замглавы ведомства Алексей Криворучко.

"Продолжается опытно-конструкторская работа по разработке перспективной автоматизированной системы управления тактического звена со сроком завершения в 2021 году, в которой будут реализованы требования, предъявляемые к автоматизированным системам по результатам проведенных учений и локальных конфликтов", - отметил Криворучко. Он пояснил, что в интересах ВКС в рамках выполнения опытно-конструкторских работ (ОКР) "Перспектива-АСУ" разрабатываются 13 комплексов средств автоматизации различного уровня (от комплекса средств автоматизации командного пункта ПВО и авиации военного округа до пункта наведения авиации), а также разрабатывается модуль воздушной связи для управления всеми имеющимися и перспективными летательными аппаратами.

"В 2019 году организован и успешно проведен военно-технический эксперимент с привлечением автоматизированных систем управления, зенитных ракетных систем и летательных аппаратов, стоящих на вооружении, и составных частей системы, разрабатываемых в ОКР. Начиная со следующего года планируется закупка четырех изделий из состава системы. В принципе, эти системы и являются основой для так называемой сетецентрической системы управления войсками", - рассказал замминистра.

Теги
РоссияНовая техника ВС РФКриворучко, Алексей Юрьевич
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