В Татарстане построят восемь патрульных и малых ракетных кораблей для ЧФ к 2024 году

СЕВАСТОПОЛЬ, 28 декабря. /ТАСС/. Судостроительная корпорация "Ак Барс" (Республика Татарстан) построит четыре патрульных и четыре малых ракетных корабля для Черноморского флота к 2024 году. Об этом в субботу сообщил журналистам генеральный директор корпорации Ренат Мистахов.

В субботу в Севастополе торжественно приняли в состав Черноморского флота малый ракетный корабль "Ингушетия". Он стал восьмым кораблем модернизированной серии кораблей проекта 21631 "Буян-М". Спущен на воду в июне 2019 года.

"Мы поставим сюда [на Черноморский флот] еще четыре [малых ракетных кораблея]. Каждый год по одному", - сказал Мистахов. В 2020 году, по данным предприятия, на ЧФ планируется передать корабль серии 21631 "Гайворон".

Он также напомнил, что Черноморскому флоту уже переданы два патрульных корабля проекта 22160, еще четыре также планируется передать флоту в 2020-2023 годах.

Мистахов добавил, что в начале 2020 года будет обсуждаться дальнейшая работа предприятия, в том числе развитие проекта "Буян-М". Планируется увеличить ракетный комплекс и вооружение противовоздушной обороны для кораблей этой серии.

О проектах кораблей

Патрульные корабли проекта 22160 "Василий Быков" и "Дмитрий Рогачев", построенные на стапелях Зеленодольского судостроительного завода, приняты в состав ЧФ в декабре 2018 года и в июне 2019 года соответственно. Корветы проекта 22160 разработаны в Северном ПКБ (входит в Объединенную судостроительную корпорацию). Предназначены для защиты и охраны морской экономической зоны.

Корабли проекта 21631 вооружены современными образцами артиллерийского, ракетного, противодиверсионного, зенитного и радиотехнического вооружения, в том числе высокоточным универсальным ракетным комплексом "Калибр-НК", предназначенным для поражения морских и береговых целей. Назначение кораблей проекта "Буян-М" - охрана и защита экономической зоны государства.