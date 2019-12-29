Российские военные врачи оказали помощь 265 жителям Сирии за сутки

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Врачи Минобороны РФ оказали помощь 265 жителям сирийских провинций Алеппо и Хасеке за сутки. Об этом в воскресенье сообщил журналистам руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон генерал-майор Юрий Боренков.

"В населенных пунктах Кобани провинции Алеппо и Камышлы провинции Хасеке медицинскими специалистами Минобороны России оказана медицинская помощь 265 сирийским гражданам", - сказал он.

Боренков также сообщил, что российские военные полицейские продолжили патрулирование по шести маршрутам в провинциях Алеппо и Хасеке.