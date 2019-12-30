{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

России в 2021 году перейдет председательство в конференции погранслужб Балтики

В следующем году председательствовать будет Германия

МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. Председательство в Конференции по пограничному сотрудничеству в регионе Балтийского моря в 2021 году перейдет к Погранслужбе ФСБ России. Как сообщили ТАСС в Центре общественных связей ФСБ, на прошедшем в городе Снеккерстене (Дания) XXII заседании руководителей пограничных ведомств/береговых охран государств-участников конференции российская делегация подтвердила готовность принять председательство в 2021 году.

На заседании были озвучены результаты проведенных под председательством Дании мероприятий (в том числе четыре многосторонних операций) и план проведения мероприятий многостороннего сотрудничества в 2020 году под председательством Германии. Также были затронуты вопросы координации действий и сопряжения потенциалов в области обеспечения морской безопасности, обеспечения контроля за миграционной обстановкой в регионе, охраны акватории Балтийского моря и развития многостороннего взаимодействия в этой сфере.

Конференция была создана в 1996 году на основании решения премьер-министров государств, входящих в Совет государств Балтийского моря и объединяет 10 стран, имеющих выход к Балтийскому морю.

Целью сотрудничества являются создание системы оперативного взаимодействия по охране границ и контроль над акваториями Балтийского моря. В каждом государстве созданы национальные координационные центры (НКЦ, в России их два - основной в Санкт-Петербурге и вспомогательный в Калининграде). Совместные международные операции проводятся для обнаружения каналов незаконной миграции, похищенных транспортных средств и частных катеров, яхт, лодок, контрабанды товаров, усиленного контроля судов в портах и в море, а также совершенствования системы обмена информацией между НКЦ. Ежегодно проводятся многосторонние морские учения сил и средств пограничных ведомств для отработки взаимодействия, обеспечения морской безопасности и спасания людей на море.

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
Минобороны получило от "Уралтрансмаш" партию модернизированных самоходных гаубиц "Мста-С"
Обновленная техника предназначена для борьбы с минометами, бронетехникой и полевыми оборонительными сооружениями
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС