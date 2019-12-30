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Минобороны получило от "Уралтрансмаш" партию модернизированных самоходных гаубиц "Мста-С"

Обновленная техника предназначена для борьбы с минометами, бронетехникой и полевыми оборонительными сооружениями

ЕКАТЕРИНБУРГ, 30 декабря. /ТАСС/. Партия гаубиц "Мста-С" поставлена "Уралтрансмашем" (в составе "Уралвагонзавода" входит в Ростех) российским военным. Об этом ТАСС сообщили в понедельник в пресс-службе "Уралвагонзавода".

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"Уралтрансмаш" в рамках государственного оборонного заказа отправил партию модернизированных самоходных гаубиц 2С19М2 ("Мста-С")", - сказали в пресс-службе.

В ходе модернизации, уточнили на предприятии, были улучшены системы управления огнем и ходовые характеристики.

"Мста-С", как пояснили ТАСС в пресс-службе, предназначена для уничтожения и подавления артиллерийских минометных батарей, танков, противотанковых, огневых и радиоэлектронных средств, бронетехники, пунктов управления, средств ПВО и ПРО, разрушения полевых оборонительных сооружений, воспрещения маневров пехотных и танковых резервов. В самоходке сочетаются боевые и эксплуатационные качества с высокой технологичностью производства.

"Уралтрансмаш" - единственный в стране производитель самоходных артиллерийских орудий. Первый выпуск продукции датирован 8 сентября 1817 года. За прошедшие более чем 200 лет накоплен гигантский опыт, созданы, освоены и отработаны уникальные технологии. Сегодня предприятие специализируется на продукции как военного, так и гражданского назначения.

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