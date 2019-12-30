Военные ЮВО в Северной Осетии провели тренировку по управлению ракетными ударами

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 31 декабря. /ТАСС/. Более трехсот военнослужащих Южного военного округа (ЮВО) в Северной Осетии провели тренировку по управлению ракетными ударами с привлечением оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер". Об этом сообщили в пресс-службе ЮВО.

"Военнослужащие ракетного соединения 58-й общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО), дислоцированного в Северной Осетии, провели тренировку по управлению ракетными ударами. На учение было привлечено более 300 военнослужащих, задействовано около 50 единиц вооружения и военной техники, в том числе оперативно-тактический ракетный комплекс (ОТРК) "Искандер", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, в ходе тренировки военные отработали скрытое выдвижение в назначенные позиционные районы, развернули пусковые установки и транспортно-заряжающие машины, подготовили данные для нанесения ударов и выполнили электронные пуски ракет по важным объектам условного противника на различные дальности.

Особое внимание в ходе учения было уделено маскировке боевых машин и преодолению зараженных участков местности.