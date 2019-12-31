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Российские военные начнут заряжать свое оборудование с помощью солнечных батарей

Военнослужащие получили автономные источники электроэнергии трех типов мощностью 30, 50 и 100 Вт

МОСКВА, 31 декабря. /ТАСС/. Российские инженерные войска получили первую партию портативных источников электроэнергии - солнечных батарей, говорится в распространенном во вторник сообщении Минобороны РФ.

"В инженерных войсках Вооруженных сил РФ принят на снабжение портативный индивидуальный источник электроэнергии. Эта система представляет собой мобильное компактное солнечное зарядное устройство с фотоэлектросистемой в виде раскладной солнечной батареи. Первая партия источников поступила на центральные инженерные базы хранения и отправляется в части инженерных войск", - сообщили в пресс-службе.

Военнослужащие получили автономные источники электроэнергии трех типов мощностью 30, 50 и 100 Вт.

"Инновационной особенностью используемых в источниках батарей является применение в их конструкции фотоэлектрических преобразователей российского производства, произведенных по современной технологии с коэффициентом полезного действия свыше 20%. Данные источники предназначены для выполнения задачи в условиях отсутствия централизованного энергоснабжения", - отмечается в сообщении.

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Россия
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