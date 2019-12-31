Первыми в ВМФ России Новый год встретят военные моряки на маяке "Русская Кошка"

МОСКВА, 31 декабря. /ТАСС/. Специалисты на маяке "Русская Кошка" (Чукотка) встретят Новый год первыми среди российских военных моряков, говорится в распространенном во вторник сообщении Минобороны РФ.

"Этот маяк обеспечивает безопасность судоходства в акватории Берингова моря по морским коммуникациям, пролегающим от главной базы Тихоокеанского флота - города Владивостока - до порта Анадырь", - сообщили в пресс-службе.

Маяк гидрографической службы ВМФ России "Русская Кошка" расположен на косе, которая выступает в Берингово море более чем на 20 км. В период навигации - с июня по декабрь - военнослужащие несут ежемесячную вахту на маяке, с января до окончания зимнего периода проводится профилактическое обслуживание маяка.