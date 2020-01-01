Военно-воздушные силы ВКС получат около 100 самолетов и вертолетов в 2020 году

МОСКВА, 1 января. /ТАСС/. В 2020 году ВВС Воздушно-космических сил (ВКС) получат около 100 новых и модернизированных летательных аппаратов. Об этом в среду сообщили в Департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

"В 2020 году ВВС Воздушно-космических сил получат около 100 новых и модернизированных летательных аппаратов", - отмечается в сообщении.

По данным Минобороны, в 2019 году ВВС получили новейшие военно-транспортные самолеты Ил-90МД-90А, многоцелевые истребители Су-35С, Су-30СМ, бомбардировщики Су-34, ударные вертолеты Ка-52, Ми-28Н, Ми-35М, транспортно-боевые вертолеты Ми-8АМТШ, транспортные вертолеты Ми-26Т и другие типы летательных аппаратов.