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Подготовка к 75-летию Победы

Военные помогут поисковикам на полях боев Великой Отечественной войны в Ленобласти

Подразделения инженерных войск, в частности, произведут очистку местности от неразорвавшихся боеприпасов

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 2 января. /ТАСС/. Военнослужащие Западного военного округа помогут участникам более 30 региональных поисковых экспедиций на местах боев Великой Отечественной войны в 2020 году. Об этом журналистам сообщили в четверг в пресс-службе округа.

"Военнослужащие общевойсковой армии Западного военного округа, дислоцированной в Ленинградской области, окажут помощь и обеспечат проведение более 30 поисковых экспедиций с региональными отрядами на местах боев Великой Отечественной войны. Подразделения инженерных войск с применением специальной техники произведут очистку местности от неразорвавшихся боеприпасов, а также снимут верхний слой грунта, разберут завалы", - сказали в пресс-службе.

По информации округа, также военнослужащие окажут помощь в поиске останков погибших бойцов и окажут воинские почести при захоронении останков на мемориальных кладбищах.

Как рассказали в пресс-службе, в прошлом году в Ленинградской области военными и поисковиками было обнаружено 200 останков тел бойцов Красной армии.

Теги
РоссияЛенинградская областьПодготовка к 75-летию Победы
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