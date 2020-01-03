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Новая техника ВС РФ

Новые серийные средства десантирования боевой техники начали поступать в ВДВ

С помощью этих систем можно десантировать парашютным способом БМД-4М, БТР-МДМ "Ракушка"

МОСКВА, 3 января. /ТАСС/. Поставки парашютно-бесплатформенных систем ПБС-950У и ПБС-955, которые предназначены для десантирования техники, начались в ВДВ. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой Минобороны России.

"С целью переоснащения Воздушно-десантных войск в соединения и воинские части началась поставка новых серийных средств десантирования - парашютно-бесплатформенных систем ПБС-950У и ПБС-955", - говорится в сообщении.

Как уточнили в Минобороны, с помощью этих систем можно десантировать парашютным способом БМД-4М, БТР-МДМ "Ракушка".

"Применение новых средств десантирования позволяет увеличить вес доставляемой боевой техники с полным экипажем внутри и обеспечить мобильность подразделений ВДВ при выполнении поставленных задач", - пояснили в Минобороны России.

Системы ПБС-950У и ПБС-955 разрабатывались в рамках опытно-конструкторской работы "Бахча-У-ПДС". Они позволяют в любых климатических условиях десантировать БМД-4М из всех типов самолетов Ил-76.

Теги
РоссияНовая техника ВС РФ
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