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Боевые пуски ракет ЗРК С-400 состоятся в августе

Маневры пройдут на полигоне Ашулук

МОСКВА, 3 января. /ТАСС/. Расчеты С-400 проведут боевые пуски ракет с полигона в Астраханской области в августе.

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Об этом говорится в сообщении пресс-службы Центрального военного округа (ЦВО).

"Расчеты С-400, дислоцированные в регионах Поволжья, в августе 2020 года проведут учение с боевыми пусками ракет на полигоне Ашулук в Астраханской области", - говорится в сообщении.

В свою очередь командир 76-й дивизии противовоздушной обороны ЦВО генерал-майор Сергей Тихонов, слова которого приводятся в пресс-релизе, сообщил, что всего в учебном периоде 2020 года планируется проведение более 30 крупных мероприятий боевой подготовки.

Ранее министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу сообщил, что в 2020 году ВКС РФ получат четыре полковых комплекта зенитных ракетных систем С-400.

С-400 "Триумф" - российская зенитная ракетная система большой и средней дальности. Она уничтожает любые воздушные цели противника в условиях интенсивного огневого и радиоэлектронного противодействия.

Теги
РоссияАстраханская область
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