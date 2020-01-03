Ракетные войска стратегического назначения проведут свыше 200 учений в 2020 году

МОСКВА, 3 января. /ТАСС/. Ракетные войска стратегического назначения (РВСН) запланировали на 2020 год около 200 учений. Об этом говорится в сообщении, распространенном Минобороны России в пятницу.

В военном ведомстве уточнили, что за 2019 год РВСН провели более 200 командно-штабных и тактических учений. В частности, состоялись пять пусков стратегических ракет.

"Количество проведенных в 2019 году учений оптимально и позволяет добиться повышения показателей полевой выучки личного состава. Именно поэтому в 2020 учебном году количество учений останется неизменным", - отмечается в сообщении.

Личный состав также выполнит большой объем задач по повышению уровня знаний и практических навыков. В Минобороны подчеркнули, что самые масштабные учения РВСН в 2020 году будут проведены "под непосредственным руководством командующего РВСН на территории Оренбургской и Иркутской областей в рамках контрольных комплексных проверок по итогам периодов обучения".

"Учения проводятся в целях проверки и совершенствования выучки войск, слаженности соединений, воинских частей и подразделений, а также навыков командиров и органов управления в организации маневренных действий", - говорится в сообщении.