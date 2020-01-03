Соединение в Астраханской области полностью перевооружили на новейшую РСЗО "Торнадо-С"

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 4 января. /ТАСС/. Артиллерийское подразделение в Астраханской области завершило перевооружение на новейшую реактивную систему залпового огня (РСЗО) "Торнадо-С". Об этом сообщили в пресс-службе Южного военного округа.

"Реактивное соединение Южного военного округа (ЮВО), дислоцированное в Астраханской области, на 100% перевооружено на современные реактивные системы залпового огня (РСЗО) "Торнадо-С", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, в апреле 2019 года в ходе тактического учения расчеты новейших РСЗО "Торнадо-С" ЮВО провели успешные первые боевые пуски. В занятиях приняли участие более тысячи человек и было задействовано свыше 100 единиц техники.

Особенностью РСЗО "Торнадо-С" является новая автоматизированная система управления наведения и огня, которая позволяет одновременно управлять стрельбой дивизиона, а также автоматически рассчитать данные по цели, наводить пакеты направляющих боевых машин. Применение новой системы значительно увеличило точность стрельбы и сократило время развертывания комплекса из походного положения в боевое, добавили в пресс-службе.