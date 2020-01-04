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ВДВ начнут перевооружение на систему связи нового поколения в 2021 году

В Минобороны сообщили, что на данный момент завершается разработка перспективной техники
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© Владимир Смирнов/ТАСС

МОСКВА, 4 января. /ТАСС/. Поставки Воздушно-десантным войскам систем связи нового поколения начнутся в следующем году. Об этом говорится в распространенном в субботу сообщении Минобороны.

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"Перевооружение соединений и воинских частей Воздушно-десантных войск на новую систему связи и управления планируется с 2021 года", - сообщили в ведомстве.

По словам представителей Минобороны, сейчас завершается разработка перспективной техники (базового комплекса средств связи и автоматизированного управления) на бронированном гусеничном шасси БТР-МДМ, а также защищенном колесном шасси "КамАЗ-63968" и боевой машине десанта БМД-4М.

Перевооружение ВДВ на технику связи и управления нового поколения сократит время передачи и получения информации на всех уровнях принятия решения не менее чем в два раза, а также повысит устойчивость (живучесть, помехоустойчивость, надежность) системы связи и управления не менее чем в полтора раза.

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