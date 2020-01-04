Ремонт флагмана ЧФ "Москва" близится к завершению

СЕВАСТОПОЛЬ, 4 января. /ТАСС/. Ремонт флагмана Черноморского флота - гвардейского ракетного крейсера "Москва", не выходившего в море около трех лет, близится к завершению, сообщил ТАСС директор 13-го Судоремонтного завода ЧФ Александр Юрьев.

Крейсер "Москва" не выходил в море с 2016 года в связи с ремонтом и модернизацией корабля, первое плавание после завершения первого этапа ремонта состоялось 5 июня 2019 года. Когда работы завершатся полностью, не сообщалось.

"В ноябре-декабре объектами, которым уделялось особое внимание, стали флагман флота ГРКР "Москва", большие десантные корабли "Саратов", "Новочеркасск", "Орск", "Цезарь Куников", сторожевой корабль "Пытливый", малый противолодочный корабль "Муромец", морской тральщик "Иван Голубец". <…> Ответственные работы выполнены на "Москве" - корабль на ходу, работы близки к завершению", - рассказал Юрьев.

Он уточнил, что также в ремонте уже пять лет находится подводная лодка "Алроса", которая много лет после распада СССР и до воссоединения Крыма с Россией в 2014 году была единственной подлодкой ЧФ.

"Особый объект - подводная лодка "Алроса", на которой кроме собственно ремонта ведутся модернизационные работы, которые существенно повысят боевые возможности субмарины. На этом "заказе" каждый день задействовано до 100 производственных рабочих, и это -без учета специалистов других служб и подразделений. То же самое можно сказать о малом ракетном корабле на воздушной подушке "Бора". Задачи ответственные, потому темпы работ высокие; финиш - не за горами", - добавил директор завода.

"Москва" - головной корабль проекта 1164 "Атлант". Введен в эксплуатацию в 1983 году под именем "Слава", в 1996 году получил свое нынешнее имя. Основное ударное вооружение корабля - 16 пусковых установок ракет П-1000 "Вулкан".