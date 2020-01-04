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Источник: на десантном корабле "Орск" Черноморского флота сломался двигатель

Собеседник агентства в силовых структурах Крыма сообщил, что продолжительность ремонта будет зависеть от наличия необходимых запчастей или времени на их изготовление

МОСКВА, 4 января. /ТАСС/. Большой десантный корабль (БДК) "Орск" Черноморского флота (ЧФ) проекта 1171 нуждается в ремонте двигательной установки. Об этом ТАСС в субботу сообщил источник в силовых структурах Крыма.

"На БДК в ходе очередного похода в Сирию вышел из строя один из двух дизелей", - сказал он, уточнив, что продолжительность ремонта "Орска" будет зависеть от наличия необходимых запчастей или времени на их изготовление.

Накануне турецкие споттеры опубликовали фотографии "Орска", проходившего Черноморские проливы на буксире у морского буксира МБ-304.

БДК ВМФ России приняли на себя основную нагрузку по доставке военных грузов в Сирию в рамках операции, получившей в прессе название "Сирийский экспресс".

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