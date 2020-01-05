{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Новая техника ВС РФ

Шесть модернизированных Ту-95МС с новыми комплексами РЭБ поступят в войска в 2020 году

В прошлом году дальняя авиация пополнилась пятью модернизированными Ту-95МС

МОСКВА, 5 января. /ТАСС/. Шесть модернизированных стратегических ракетоносцев Ту-95МС с новыми комплексами радиоэлектронной борьбы и авионикой поступят в войска в 2020 году. Об этом сообщили в воскресенье в Минобороны РФ.

На эту тему
"Вооружение — не игра в шахматы". Какую технику армия России получила в 2019 году

"В 2020 году дальняя авиация пополнится шестью модернизированными стратегическими ракетоносцами Ту-95МС", - сказали в военном ведомстве.

В 2019 году в войска поступили пять модернизированных Ту-95МС.

"При модернизации устанавливаются современные авионика, бортовой радиоэлектронный комплекс и другое оборудование", - приводит Минобороны слова командующего дальней авиацией генерал-лейтенанта Сергея Кобылаша.

Командующий отметил, что современные системы, устанавливаемые на самолет во время модернизации, в несколько раз улучшают точностные характеристики поражения целей бомбами, управляемыми и крылатыми ракетами.

Самолеты Ту-95МС являются воздушным компонентом ядерной триады. Ту-95МС предназначен для решения ударных задач по поражению наиболее важных целей в удаленных районах и в глубоком тылу континентальных театров военных действий.

Теги
РоссияНовая техника ВС РФ
Реклама на ТАСС
Отставки и назначения
Борис Наконечный назначен главой Департамента гособоронзаказа правительства России
На этом посту он сменил Сергея Хуторцева, которого освободили от должности в связи с выходом на пенсию
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС