РВСН полностью перевооружатся на современные ракетные комплексы к 2024 году

МОСКВА, 5 января. /ТАСС/. Ракетные войска стратегического назначения (РВСН) полностью перейдут на современные ракетные комплексы к 2024 году. Об этом в воскресенье сообщили в Минобороны РФ.

"В 2024 году долю современных ракетных комплексов планируется довести до 100%, то есть Ракетные войска стратегического назначения перешагнут рубеж, за которым в боевом составе не останется ракетных комплексов советского производства", - сказали в ведомстве.

Для сравнения: в 2019 году доля современных ракетных комплексов в РВСН была доведена до 76%. За прошедший год было закуплено около 100 новых образцов вооружения и военной техники РВСН.

В Минобороны отметили, что темпы производства ракетных комплексов стратегического назначения на сегодняшний день полностью удовлетворяют потребности РВСН.

Сейчас в боевом составе РВСН находятся семь типов ракетных комплексов. Среди них - четыре типа ракетных комплексов стационарного (шахтного) базирования "Воевода", "Стилет", "Тополь-М" и "Ярс". В группировку мобильного базирования входят подвижные грунтовые ракетные комплексы "Тополь", "Тополь-М" и "Ярс". В ближайшее время планируется поэтапно переоснастить все ракетные соединения на новые ракетные комплексы "Ярс", "Авангард" и "Сармат".