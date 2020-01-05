Более 43 тыс. военных на юге России примут участие в торжествах в честь 75-летия Победы

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 6 января. /ТАСС/. Военнослужащие Южного военного округа (ЮВО) начали подготовку к торжествам по случаю 75-летия победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщили в пресс-службе округа.

"В военных парадах, прохождении торжественным маршем войск, а также на торжественных построениях на территории ЮВО примут участие более 43 тысяч военнослужащих, будет задействовано более 800 единиц как современных образцов вооружения и военной техники, так и времен Великой Отечественной войны 1941-1945 годов", - говорится в сообщении.

Также в округе пройдут воздушные парады, в которых будет задействовано около 150 воздушных судов.

Сейчас военные приступили к формированию парадных расчетов, с личным составом проводятся занятия по одиночной строевой подготовке.