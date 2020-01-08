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Командующий Северным флотом назвал приоритетные направления деятельности в 2020 году

По словам вице-адмирала Александр Моисеева, приоритетными направлениями остается поддержание на назначенном уровне боевой готовности морских стратегических ядерных сил и продолжение выполнения задач в Арктике

СЕВЕРОМОРСК, 8 января. /ТАСС/. Приоритетным направлением деятельности Северного флота (СФ) в 2020 году станет поддержание боеготовности подводных сил. Об этом в среду сообщили в пресс-службе флота.

"Командующий СФ вице-адмирал Александр Моисеев при постановке задач подчиненным силам подчеркнул, что приоритетным направлением деятельности объединенного стратегического командования Северного флота в 2020 году остается поддержание на назначенном уровне боевой готовности морских стратегических ядерных сил и продолжение выполнения задач в Арктике", - отмечается в сообщении.

Вице-адмирал Моисеев отметил, что "подводники СФ продолжат практику подледного плавания в акватории Северного Ледовитого океана, а также выполнения задач боевого патрулирования и боевого дежурства в других районах Мирового океана".

Командующий Северного флота подчеркнул, что "в 2020 году моряки-североморцы продолжат решать задачи обеспечения безопасности в районах главной арктической транспортной магистрали России - Северного морского пути, в том числе совершенствуя свои навыки в проведении спасательных операций в арктической зоне".

На 2020 год Северный флот планирует выполнить ряд арктических походов отрядов кораблей, а также провести различные тактические учения с привлечением подразделений, размещенных на арктических островах.

В арктической зоне спланировано проведение учений по спасению людей, а также по обеспечению безопасности прибрежных и островных территорий России.

Наряду с деятельностью в Арктике СФ продолжит выполнять задачи и в других районах Мирового океана, в том числе в различных морях Атлантики.

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РоссияМурманская область
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