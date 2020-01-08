В Северной Осетии стартовали полевые занятия с участием 1,5 тыс. военнослужащих

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 9 января. /ТАСС/. Мотострелки Южного военного округа (ЮВО) приступили к проведению полевых занятий в Северной Осетии, сообщили в четверг журналистам в пресс-службе ЮВО.

"Батальонные тактические группы мотострелкового соединения 58-й общевойсковой армии, дислоцированные в Северной Осетии, приступили к проведению полевых занятий на общевойсковом полигоне Тарское", - говорится в сообщении.

Отмечается, что военнослужащие совершили марш в составе механизированных колонн в район выполнения учебно-боевых задач на общевойсковой полигон. Планируется, что военнослужащие мотострелковых и танковых подразделений будут решать ряд задач по организации и ведению учебно-боевых действий с выполнением упражнений учебных стрельб на дальности до 4 км из всех видов штатного вооружения.

"В полевых занятиях задействовано свыше 1,5 тыс. военнослужащих, более 200 единиц военной техники, в их числе танки Т-90, минометы "Сани", самоходные 152-мм гаубицы "Мста-С", реактивные системы залпового огня "Град" и боевые машины пехоты БМП-3", - подчеркнули в пресс-службе.